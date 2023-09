VENETO – Ragazzo investito sulle strisce pedonali: è grave in ospedale

Grave incidente stamane in via 1° Maggio a Vigonza. Un ragazzo di 19 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto alle 8.40 ed ora il giovane si trova in condizioni critiche in ospedale. Il conducente avrebbe riferito di non essersi accorto, se non all’ultimo momento, del ragazzo. Sul posto la Polizia Locale e i sanitari del Suem 118. L’auto è stata sequestrata