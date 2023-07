VENETO – Precipita con l’aero da turismo: muore 57enne (video)

FERRARA DI MONTE BALDO (VR) PRECIPITA UN AEREO DA TURISMO: DECEDUTO IL PILOTA

Domenica pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi del Vajo dell’Orsa a Ferrara di Monte Baldo (VR) per la caduta di un aereo da turismo Cessna FR 182: deceduto il pilota. Il primo intervento da parte dell’elicottero del Suem, il cui personale ha dichiarato la morte del pilota (M.K. tedesco di 57 anni) rimasto incastrato nell’areo rovesciato. I vigili del fuoco accorsi con il personale dell’elicottero di Drago 154 del reparto volo di Venezia e del personale del distaccamento di Bardolino, hanno messo la sicurezza il velivolo e liberato il pilota. La salma è stata verricellata a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco e portato alla superficie di volo di Ferrara di Monte Baldo. Il pilota si era alzato in volo, nel primo pomeriggio, dall’aeroporto di Trento e dopo una sosta presso l’aeroporto di Verona Boscomantico e di nuovo decollato per raggiungere Trento, quando per cause al momento ignote è precipitato. L’aereo è stato posto sotto sequestro e sarà recuperato nei prossimi giorni.