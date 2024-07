Ben 7 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi-tamponamento, stamane, sulla Statale Transpolesana in provincia di Verona (fra Vallese ed Oppeano) in direzione Verona. Pesanti disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’Anas e i sanitari del 118. Non si hanno notizie di feriti gravi. Il traffico è stato ridotto ad una sola corsia.