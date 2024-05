VENETO – Fuoco sul tetto di un centro commerciale

Intorno alle 13, di venerdì 31 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Lorenzo Canozio a Lendinara (RO,) per l’incendio della copertura del tetto di un centro commerciale: nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’incendio, innescatosi durante alcuni lavori di sostituzione della copertura impermeabilizzante, è stato spento dalle squadre della centrale di Rovigo, intervenute con un’autopompa, un’autoscala e 7 operatori. Evitata la propagazione delle fiamme all’intera superficie della copertura. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora e trenta. In corso da parte dei tecnici dei vigili del fuoco l’accertamento sulle cause del rogo.