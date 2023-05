VENETO – Doppio incidente nel pomeriggio: due feriti estratti dalle lamiere

Nel pomeriggio, di lunedì, doppio intervento dei vigili del fuoco per due incidenti stradali a Bibione e San Donà: due feriti. Il primo incidente alle 14:00 in Via Baseleghe a Bibione di San Michele al Tagliamento per un furgone cabinato finito fuoristrada contro un albero. I pompieri accorsi da Portogruaro e Latisana, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in ambulanza in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. (sotto le foto)

Il secondo incidente in via Grassaga a San Donà dove si sono scontrate due auto ed è rimasta ferita la conducente della Panda, rimasta incastrata ed estratta dalla squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem per poi essere trasferita in eliambulanza in ospedale. Assistita sul posto l’altra persona coinvolta nel sinistro. i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. (sotto le foto)

Bibione

San Dona’