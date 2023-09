VENETO – Auto fuori strada si rovescia: muore l’autista

BORGO VALBELLUNA, PERDE IL CONTROLLO DELL’AUTO CHE SI ROVESCIA: DECEDUTO IL CONDUCENTE

Poco prima delle 12:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Mel a Borgo Valbelluna (BL) per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita rovesciata in un fossato: deceduto il conducente. I pompieri accorsi da Belluno, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente dalla Panda. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del 74enne. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.