VENETO – Auto contro un trattore: muore il conducente

Grave incidente stamane alle 5 a Sanguinetto (Verona) in via Ca’ Micheli. Un automobilista a bordo di una Opel Corsa ha tamponato violentemente un trattore che procedeva in direzione di Nogara.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra proveniente da Legnago e il personale del 118 con un’ambulanza e un’auto medica, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo alla guida dell’auto. Fortunatamente, il conducente del trattore ha riportato solo lievi conseguenze.

I carabinieri stanno attualmente indagando sulla dinamica dell’incidente per comprendere le cause che hanno portato a questa tragica situazione.