VENETO – Attacco hacker anarchico: sigarette e Gratta e Vinci a 10 centesimi

Singolare attacco degli hacker ai distributori di sigarette automatici delle tabaccherie del Padovano. Domenica 26 numerosi utenti hanno potuto notare che sui dispositivi appariva una scritta che esprimeva solidarietà all’anarchico Alfredo Cospito, costretto in carcere con il regime del 41 bis. Le sigarette e i Gratta e Vinci erano in vendita a 10 centesimi. La prima segnalazione è arrivata da Lecce ma il problema è stato rilevato in tutta Italia, soprattutto nel Padovano (si calcola, per ora, una ventina di distributori manomessi della compagnia Laser Video). Qualcuno è riuscito a fare scorta ma chi l’ha fatto rischia ora una denuncia, fanno sapere dal Ministero