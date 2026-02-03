Scoperta fabbrica clandestina di sigarette a Vigonza, il plauso del Presidente Stefani alle Fiamme Gialle

“Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento e ringraziamento ai Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Palermo e Padova per la brillante operazione condotta a Vigonza, nel Padovano. Lo smantellamento di un imponente stabilimento industriale clandestino, in grado di produrre fino a 2 milioni di sigarette al giorno, rappresenta un successo investigativo di elevato livello: è stato neutralizzato, infatti, un vero e proprio hub del contrabbando, in grado di generare proventi illeciti stimati in oltre 120 milioni di euro l’anno per un danno alle finanze pubbliche di circa 80 milioni di euro, sottraendo risorse all’erario e alimentando circuiti criminali”.Così il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, commenta l’operazione, coordinata dalla sede di Palermo della Procura Europea (EPPO), che ha portato al sequestro di un impianto industriale del valore stimato superiore a un milione di euro, oltre a 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco e numerose attrezzature e macchinari destinati alla produzione illecita.“Grazie ad una sinergia operativa esemplare e all’impiego di avanzate tecniche investigative – ha aggiunto il Presidente – è stato inferto un colpo significativo ad un mercato sommerso che danneggia l’economia e la collettività. Operazioni come questa confermano la professionalità e il valore dell’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nella difesa della legalità e nella tutela degli interessi pubblici. Alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza va la gratitudine dell’intera comunità veneta”.Comunicato (PRESIDENTE)