VENETO – A 2500 metri con le scarpe da ginnastica nella neve: recuperato turista dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino per un turista bloccato nella neve sotto la Forcella Legazuoi

Poco prima di mezzogiorno il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato per un escursionista statunitense bloccato dalla neve sul Lagazuoi, incapace di proseguire autonomamente. Individuate le coordinate del punto dove si trovava il 33enne – a quota 2.480 metri sotto Forcella Lagazuoi – una squadra della Guardia di finanza è salita in funivia per poi scendere a piedi e raggiungerlo. Il turista, che indossava scarpe da ginnastica, è stato riaccompagnato al parcheggio dai soccorritori.