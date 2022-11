Valdagno e movida – Controlli antidroga: una patente ritirata

Continuano, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza, i servizi straordinari di

controllo del territorio mirati alla prevenzione del fenomeno della “movida”.

In particolare, ieri sera, il servizio è stato svolto nel territorio del Comune di Valdagno con l’obiettivo

di prevenire il consumo degli stupefacenti presso i luoghi di ritrovo giovanile, quali bar e locali

pubblici.

Sono state impiegate 10 pattuglie dell’Arma, supportate da assetti dedicati della Aliquota Operativa

della Compagnia di Valdagno e dalle unità cinofile del Nucleo Cinofili di Torreglia.

Nel corso dei controlli i militari della Stazione di Valdagno hanno rinvenuto, con l’ausilio della unità

cinofila di Torreglia, 6 grammi di marijuana all’interno del bagno di un noto locale della città.

La sostanza rinvenuta sarà sottoposta a verifiche e saranno svolti i dovuti accertamenti.

Nel corso dello stesso servizio presso un secondo locale, sito nella prima periferia di Valdagno, un

uomo di 49 anni a seguito di controllo dei militari della Compagnia di Valdagno è stato

trovato in possesso di gr. 3 di marijuana e gr. 2 di hascisc. Lo stesso è stato segnalato

amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 alla competente Prefettura per i conseguenti

provvedimenti. A seguito del rinvenimento dello stupefacente gli è stata ritirata, ai sensi della stessa

norma, la patente di guida.

Nel complesso, durante le attività di controllo, sono state identificate 47 persone, di cui alcune con

precedenti di polizia, e controllati 27 autoveicoli. In tal contesto, è stata infine sequestrata

amministrativamente una autovettura poiché trovata con assicurazione scaduta dal maggio ’22.