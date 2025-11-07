Uilca e desertificazione bancaria: un convegno in Emilia con De Pascale

La progressiva chiusura delle filiali bancarie continua a rappresentare un tema di forte impatto sociale, economico e occupazionale. La riduzione della presenza fisica degli sportelli, infatti, non solo incide sull’occupazione, ma mina anche la coesione sociale e il diritto di accesso ai servizi finanziari, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione e per le comunità locali più piccole.

Per affrontare queste criticità e promuovere un confronto costruttivo tra istituzioni, mondo del credito e rappresentanze sindacali, UILCA Emilia Romagna e Uil Emilia Romagna organizzano la tavola rotonda: “Chiusura filiali? No, grazie”, che si terrà mercoledì 19 novembre 2025 a Bologna, con inizio alle ore 9.30 presso Palazzo Grassi – Circolo Unificato dell’Esercito.

Dopo i saluti istituzionali di Michele de Pascale, Matteo Lepore e Mario Cusano, seguirà la relazione introduttiva di Roberto Telatin del Centro Studi Orietta Guerra Uilca Nazionale.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Fulvio Furlan, Davide Baruffi, Gian Luca Galletti e Marcello Borghetti, moderati da Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino.

L’evento rappresenta un momento di dialogo e riflessione per ribadire l’importanza di una banca vicina alle persone, un confronto aperto sul futuro del credito e del lavoro nel territorio emiliano-romagnolo.