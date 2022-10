Tutti pazzi per il “Villaggio delle zucche” nel trevigiano

L’esposizione di zucche più grande del Veneto nei primi dieci giorni di apertura ha registrato oltre 40 mila ingressi. Sono numeri da capogiro quelli registrati già nelle prime tre settimane di apertura dal Villaggio delle Zucche dell’azienda agricola biodiversa Nonno Andrea alle porte di Treviso: questo il primo bilancio di un fenomeno che è destinato solo a crescere nei prossimi giorni che vede già il tutto esaurito nei prossimi week end di ottobre. Un’esperienza a tema autunnale che conta un’esposizione di più di 200.000 zucche di tutti i tipi coltivate dall’azienda agricola di Villorba, alle porte di Treviso, aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00, che sta attirando quotidianamente non solo famiglie, ma persone di ogni fascia d’età, incuriosite dall’unicità di questa iniziativa. Il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea quest’anno si sviluppa su un’area di 70.000 metri quadrati, pari a 6 campi da calcio. All’interno della zona espositiva si susseguono decine di sculture vegetali, fantasiosi allestimenti ludici, aree food dove gustare anche diversi piatti alla zucca e angoli “instagrammabili” per potersi scattare foto in uno scenario autunnale davvero unico. Per prenotare l’accesso all’area espositiva e consultare il programma aggiornato con tutti gli eventi è possibile collegarsi al sito web dell’azienda: https://nonnoandrea.it