28 Novembre 2025 - 11.40

Trump annuncia stop ad immigrazione da Paesi del Terzo Mondo dopo l’attacco alla Guardia nazionale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che “sospenderà definitivamente l’immigrazione da tutti i paesi del terzo mondo”, dopo la sparatoria avvenuta a Washington DC in cui due membri della Guardia nazionale sono stati colpiti. L’annuncio è arrivato in un post pubblicato a tarda notte, nel Giorno del Ringraziamento, in cui il presidente ha anche promesso la fine di ogni beneficio federale ai non cittadini e l’espulsione di chi “non rappresenta un patrimonio netto per gli Stati Uniti”.

La capacità effettiva del presidente di imporre un blocco totale all’immigrazione resta però incerta: i precedenti tentativi dell’amministrazione sono stati oggetto di contestazioni in tribunale e in Congresso.

La sparatoria, avvenuta vicino alla Casa Bianca, è costata la vita alla guardia Sarah Beckstrom. L’autore, Rahmanullah Lakanwal, cittadino afghano ferito e ora in custodia, era arrivato negli Stati Uniti nel 2021 nel programma di evacuazione post-ritiro dall’Afghanistan. Aveva ottenuto l’asilo ad aprile, sotto la stessa amministrazione Trump.

Il presidente ha definito l’attacco “un campanello d’allarme” e nelle 24 ore successive ha accelerato la sua agenda restrittiva: l’USCIS ha sospeso l’elaborazione delle richieste legate a cittadini afghani, mentre il Dipartimento della Sicurezza interna ha annunciato una revisione di tutti i casi di asilo approvati durante l’amministrazione Biden.

È stato inoltre avviato un riesame delle green card per i cittadini dei “paesi di interesse”, categoria non precisata ma già oggetto di un divieto di viaggio a giugno, che comprende nazioni come Afghanistan, Venezuela e Sierra Leone.

Le truppe della Guardia nazionale, dispiegate a Washington da agosto per lo “stato di emergenza criminalità”, saranno ulteriormente aumentate: Trump ha annunciato l’invio di altri 500 militari, nonostante un ordine di un giudice federale che ne ha disposto la rimozione entro tre settimane.

