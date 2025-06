TRISSINO, PISCINE COMUNALI COME NUOVE: RIAPERTURA IL 21 GIUGNO DOPO UN RESTYLING DA 1,4 MILIONI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo qualche mese, a Trissino tutto è pronto per la riapertura delle piscine comunali, in programma venerdì 21 giugno. Un ritorno molto atteso dai cittadini, che arriva al termine di un importante intervento di riqualificazione da 1,4 milioni di euro, avviato nell’autunno del 2024.

«Non è stata solo una manutenzione – spiega il sindaco Davide Faccio, intervistato da Elisa Santucci – ma un vero e proprio rilancio dell’intera area sportiva e ricreativa». I lavori hanno infatti interessato non solo le vasche esistenti, ma anche gli spogliatoi, l’area bar, il campo da beach volley (ora spostato e completamente rinnovato), e porteranno entro luglio all’inaugurazione di una nuova vasca relax, pensata per ampliare l’offerta e migliorare l’esperienza degli utenti.

Il progetto punta a restituire alla cittadinanza un luogo centrale per l’estate trissinese, migliorato sotto ogni punto di vista: qualità dei servizi, accoglienza e sostenibilità. Una riapertura che segna anche un passo avanti nel modo di concepire gli spazi pubblici: non solo luoghi per il tempo libero, ma anche occasioni di socialità, benessere e promozione del territorio.