Travato tesoro di 40 mila monete antiche in un un giardino: il proprietario non prenderà nulla

C’è chi passa la vita a cercare tesori e chi li ha sotto i piedi senza saperlo. È quanto è successo a un residente di Senon, piccolo villaggio nella regione della Mosa, dove durante i lavori di ampliamento della propria abitazione l’uomo si è trovato davanti a un incredibile ritrovamento archeologico.

Mentre gli scavi venivano condotti dall’Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica Preventiva (INRAP), sono emersi resti gallo-romani di grande valore storico: tre anfore contenenti circa 40.000 monete antiche. Un tesoro inaspettato… che però non potrà essere conservato dal proprietario del terreno, poiché secondo la legge francese tutti i reperti archeologici appartengono allo Stato.

Secondo l’articolo 716 del Codice Civile francese, un tesoro è definito come “qualsiasi oggetto nascosto o sepolto di cui nessuno possa dimostrare la proprietà e che venga scoperto per puro caso”. La normativa specifica che chi lo trova può rivendicarne la proprietà solo se non l’ha cercato consapevolmente; altrimenti rischia una multa di 1.500 euro.

I vicini del proprietario di Senon, consapevoli del valore storico del ritrovamento, hanno già chiarito di non voler cercare tesori nei propri giardini. “Perquisire sarebbe proibito – ha dichiarato uno di loro a TF1 – È la nostra storia, quindi sono d’accordo che una parte dovrebbe andare ai musei, ma il resto dovrebbe appartenere al proprietario”, ha aggiunto un altro. Dal 2016, però, tutte le scoperte di questo tipo sono considerate al 100% proprietà dello Stato, rispetto al 50% previsto in precedenza.

In generale, la legge stabilisce che la proprietà di un tesoro trovato sulla propria proprietà spetta al ritrovante, a condizione che non sia stato cercato attivamente e che nessun altro possa dimostrarne la legittima proprietà. Tuttavia, se l’oggetto possiede un valore archeologico o scientifico, come nel caso delle monete di Senon, lo Stato può intervenire con l’appropriazione pubblica, confiscando il materiale a fini museali o di studio.

Un ritrovamento che arricchisce il patrimonio storico e culturale del Paese, ricordando quanto la storia possa nascondersi anche sotto i giardini più comuni.