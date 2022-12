Trasferito il Centro Vaccinazioni di Arzignano

A partire da sabato 17 dicembre, il Centro di Vaccinazione di Popolazione di Arzignano – oggi in via Trento n.4 presso il Punto Prelievi – sarà trasferito all’interno della sede distrettuale, in via Kennedy n.2.

Gli utenti già in possesso di una prenotazione per il 17 dicembre o per una data successiva dovranno quindi recarsi direttamente nella nuova sede, nel medesimo giorno e orario della prenotazione; in ogni caso, gli utenti interessati saranno avvisati tramite sms.

Il calendario sempre aggiornato delle aperture dei CVP è disponibile sul sito dell’ULSS 8 Berica.