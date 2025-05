Tesla in caduta libera: dimezzate le vendite di veicoli elettrici di Elon Musk in Europa. Avanzano i marchi cinesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le vendite di veicoli Tesla nell’Unione Europea si sono drasticamente ridotte ad aprile, mentre i produttori cinesi continuano a guadagnare terreno. Secondo i dati diffusi martedì 27 maggio dall’Associazione dei Costruttori Europei di Automobili (ACEA), il marchio statunitense ha registrato un calo delle immatricolazioni del 52,6% rispetto allo stesso mese del 2024, segnando un -46,1% complessivo da inizio anno.

Quota di mercato in calo e concorrenza agguerrita

Tesla ha visto la sua quota di mercato nell’UE ridursi all’1,1% nei primi quattro mesi del 2025, con 41.677 veicoli venduti rispetto ai 77.314 dello stesso periodo del 2024. Una discesa che ha comportato il sorpasso da parte di almeno dieci marchi concorrenti nelle vendite di auto elettriche, tra cui Volkswagen, BMW, Renault e il colosso cinese BYD, secondo l’analisi della società Jato Dynamics.

A guidare le vendite nel segmento elettrico c’è ora l’Elroq, nuovo SUV compatto di Skoda (gruppo Volkswagen), mentre la Tesla Model Y, un tempo regina del mercato europeo, è scesa al nono posto.

Elettrico in crescita, ma non per Tesla

Nonostante la battuta d’arresto del costruttore californiano, il mercato delle auto elettriche nell’UE continua la sua espansione: +26,4% ad aprile su base annua, raggiungendo una quota del 15,3% delle immatricolazioni totali.

Le cause: Musk e l’immagine del marchio

A pesare sul rallentamento di Tesla non ci sono solo fattori di mercato, ma anche la percezione pubblica del suo CEO Elon Musk. Le sue dichiarazioni controverse e l’attivismo politico — come il sostegno a Donald Trump o l’impegno nella commissione federale DOGE (Commission on Government Efficiency) — sembrano aver influito negativamente sull’immagine del marchio, specialmente in Europa.

Nel primo trimestre del 2025, le vendite globali di Tesla erano già calate del 13% su base annua, con l’UE che ha registrato un crollo delle immatricolazioni del 45%.

La replica di Musk

Il 20 maggio, Elon Musk ha cercato di rassicurare gli investitori dichiarando che la situazione commerciale dell’azienda stava “tornando alla normalità” e che le vendite erano “buone”. Ha inoltre affermato che il suo impegno nella commissione DOGE sarà limitato a uno o due giorni alla settimana, per concentrarsi maggiormente sulla guida delle sue aziende, in primis Tesla.