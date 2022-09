Tennis Comunali Vicenza in semifinale scudetto!

Debutto vincente per la squadra Under 16 di Tennis Comunali Vicenza impegnata nelle finali nazionali di categoria sui campi del Tennis Club Padova

I ragazzi capitanati dal maestro Mirko Balestro hanno battuto il Circolo Tennis Pescara grazie ai successi di Alessandro Battiston_ per 6-4 6-2 e di Kilian Dallapiazza per 6-0 6-3. Entrambi i giocatori sono stati poi schierati nel doppio, ininfluente ai fini del risultato ma comunque vinto per 6-1 6-3, tenendo a riposo precauzionale Andrea Zanini, ancora alle prese con un fastidio al polso.

“Sono contento della prova dei ragazzi – il commento del capitano Balestro – Battiston, sul quattro pari del primo set, ha fatto valere la sua esperienza e la capacità di giocare con freddezza i punti importanti contro un avversario di qualità, 2.5 di classifica che, seppur più giovane di lui, è vice campione italiano. Bravo anche Dallapiazza, protagonista di un incontro in cui ha fatto vedere un buon tennis. Ma adesso la testa deve essere concentrata tutta sulla prossima sfida”.

Sabato in semifinale l’avversario sarà il TC Italia Forte dei Marmi.

Tennis Comunali Vicenza – CT Pescara 3-0

Alessandro Battiston b. Alessandro Filippo Mondazzi 6-4 6-2

Kilian Dallapiazza b. Andrea Passeri 6-0 6-3

Battiston/Dalla Piazza b. Iannetti/Mondazzi 6-1 6-3