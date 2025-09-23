23 Settembre 2025 - 11.32
Tennis, a Vicenza i Master TPRA Road To Torino
Sabato 27 settembre il Tennis Palladio98 ospiterà i Master TPRA Road To Torino della provincia di Vicenza.
In campo scenderanno i 16 giocatori classificati delle categorie Entry ed Expert, pronti a contendersi l’accesso al Master Regionale, che decreterà il rappresentante del Veneto nella sfida più ambita: il Master Nazionale TPRA di Torino, evento conclusivo del circuito che si svolge in concomitanza delle Nitto ATP Finals.
L’evento è organizzato da Sara Sontacchi, già Campionessa Nazionale TPRA di doppio misto e premiata nel 2023 come atleta Tpra dell’anno ai Supertennis Awards 2023.