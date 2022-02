Sulla Roggia Schio-Marano lavori fondamentali per garantire l’efficienza irrigua

Nel mese di gennaio 2022 il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha iniziato le operazioni di sfalcio e pulizia argini della Roggia Schio-Marano, anche conosciuta come Roggia Maestra, attualmente in corso nei pressi di via Maestri del lavoro a Schio.

“L’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria avviati, sono indispensabili per assicurare l’efficienza della rete irrigua e, al tempo stesso, la sicurezza idrogeologica del territorio” precisa il Presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise, che sottolinea come si sia rivelato necessario mettere il canale in asciutta per compiere le operazioni con la massima efficacia e tempestività. Il Consorzio ha provveduto ad informare preventivamente i Comuni e le Amministrazioni coinvolte, tra cui la Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Vicenza, l’Ufficio Pesca della Provincia di Vicenza, il Presidente del Bacino Astico Leogra e la ditta Vi. abilità, della necessità di questi interventi e la conseguente messa in asciutta del canale.

È previsto che la riapertura del deflusso avvenga entro il mese di marzo 2022.

Il periodo invernale è ottimale per svolgere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che preparino la rete alle maggiori richieste – in termini di apporto idrico – dei mesi primaverili ed estivi.

Gli altri interventi eseguiti dal Consorzio nel Comune di Schio riguardano i lavori in via Curtatone, richiesti dall’Amministrazione Comunale di Schio. Nell’ottica di aumentare la sicurezza idraulica dell’area contermine, è stato realizzato un innalzamento del muretto di conterminazione esistente, le cui lavorazioni sono state fatte dall’esterno del corso d’acqua – senza interferenza quindi con il deflusso dello stesso. Le operazioni si sono svolte – e concluse – tra i mesi di ottobre e novembre 2021.

Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, sulla base dell’accordo firmato con il Comune di Schio, ha in programma un ulteriore intervento volto a ristabilire l’equilibrio idraulico della zona in via Monte Cimone. Il cui progetto, predisposto dall’Amministrazione Comunale, “Ricomposizione dissesti idrogeologici alluvione 2014: Eliminazione allagamenti in via Monte Cimone”, prevede la realizzazione di un nuovo canale di scolo delle acque meteoriche che avrà il compito, in caso di forti precipitazioni, di deviare le acque portandole verso la valle demaniale del torrente Proa Leogretta.