ALTOPIANO – Coppia finisce con il quad in una scarpata: donna rimane schiacciata, elitrasportata in ospedale

Poco prima delle 18 il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per un incidente con il quad, sulla strada sterrata che collega Ronchi di dietro e Ronchi davanti. Marito e moglie si trovavano in località Ronchi di dietro quando hanno perso il controllo del mezzo, sono finiti nella scarpata laterale e la donna è rimasta schiacciata dal quad contro un albero. Il marito è riuscito a liberarla e a dare l’allarme. Sul posto il personale sanitario dell’ambulanza di Asiago ha prestato subito le prime cure, per i possibili traumi riportati, alla 57enne di Gallio (VI), che era vigile, e l’ha caricata in barella. Sul posto si è portata una squadra di soccorritori e nelle vicinanze è attrezzato l’elicottero di Treviso emergenza. Trasferita in ambulanza, l’infortunata è stata portata fino all’eliambulanza, imbarcata e accompagnata in ospedale.