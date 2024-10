Successo per la StrArzignano, che ha compiuto 10 anni

A ZAMPERETTI E CELATO LA DECIMA STRARZIGNANO

Il vicentino e la bellunese si aggiudicano il Trofeo AUTOVEGA 2024

Tra i 260 agonisti sulla gara nazionale Fidal sui 10 km in luce i giovani APV

Migliaia i non competitivi con le scuole a trascinare le iscrizioni

Condizioni meteo particolarmente favorevoli e tanto entusiasmo sono stati gli ingredienti ideali per celebrare il decimo compleanno della StrArzignano – Trofeo AUTOVEGA che si è corsa nella mattinata di domenica 6 ottobre. Tradizionale vigilia dedicata ai più piccoli grazie al GiocAtletica in piazza e alla Strakids che hanno attirato decine di giovanissimi aspiranti dell’Atletica.

Per il trofeo AUTOVEGA 260 gli agonisti al via, in crescita del 15% rispetto alla passata edizione, segnale incoraggiante per una tra le 10km più quotate su scala regionale. Ben 3000 stati i partecipanti alla non competitiva, sostenuta da Euroventilatori, con le iscrizioni spinte dai gruppi scolastici e sportivi fortemente incentivati dai rilevanti premi in materiale sportivo e scolastico messi a disposizione dai promotori Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino. Piena soddisfazione anche per il Comune di Arzignano con sempre in prima fila il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore allo sport Giovanni Lovato, che hanno elogiato una macchina organizzativa sempre più rodata, le decine di volontari e le aziende sponsor sempre più coinvolte dalle iniziative promosse dai sodalizi atletici del territorio.

La gara agonistica: Zamperetti e Celato firmano gli acuti al maschile e al femminile

Nel percorso ricco di spunti tecnici, al maschile, ha avuto la meglio il vicentino Andrea Zamperetti (Pol. Montecchio Precalcino) che sin dall’inizio ha staccato la concorrenza per una corsa di fatto in solitaria. 32’40” il suo crono che gli ha consentito di relegare al secondo posto Ivan Grazian (Vicenza Runners) 33’57; bronzo per Marco De Togni (Vicenza Marathon) in 34’35”.

Al femminile non ha avuto rivali Mariachiara Celato (Atl. Firex Belluno) in 38’02. Argento a Gaia Signorini (Vicenza Marathon) 38’54” e terza l’immarcescibile Giovanna Ricotta (Polisportiva Brentella) in 39”07. Nelle classifiche giovanili molto in vista allievi e junior cassolesi di Atletica Pedemontana Veneta, la nuova società di Arzignano per l’attività assoluta su pista co-fondata con il Marconi Cassola e le società promotrici dell’evento. Chiara Finco ha vinto la gara junior femminile, Mosè Ferraro quella degli allievi e Alberto Baron quella degli junior, terzo il compagno Pietro Guglielmini.

Le classifiche sono disponibili su: https://www.endu.net/it/events/strarzignano/results/2024

Premiate anche tutte le categorie master mentre la Coppa Longevità è andata a Valeria Fattori, categoria SF70 al femminile (Atl. Vicentina Bisson Auto) e a Giuseppe Zonta, classe 1941 (Emme Running) della categoria SM75.

La non competitiva con 3500 iscritti trainati dalle Scuole e gruppi sportivi

La giornata soleggiante e i forti incentivi previsti per Scuole e Gruppi Sportivi hanno contribuito a una massiccia partecipazione della cittadinanza. Clima ideale e la possibilità di cimentarsi sui tracciati di 3, 7 o 12 km. Il progetto scolastico ha registrato 1500 iscrizioni e per le scuole un ammontare di 2000 euro spendibile in materiali sportivi/didattici come premio per la loro adesione alla StrArzignano non competitiva. Per tali progetti i ringraziamenti vanno in particolare a Banca delle Terre Venete, a Gi Sport, RS Work//Promotions e ai Centri fitness We_Beat.

Importante la presenza anche di gruppi aziendali come quelli di Euroventilatori, del Gruppo Mastrotto e della Nardi Outdoor Living. Un legame tra sport e promozione del benessere personale divenuto patrimonio anche delle aziende impegnate a coinvolgere dipendenti e collaboratori in iniziative espressione della socialità dei propri territori di riferimento.

Visibilmente stanchi e soddisfatti i presidenti di Atletica Arzignano, Christian Belloni e di Atletica Ovest Vicentino, Roberto Mistrorigo, che rinnovano l’appuntamento per sportivi agonisti e camminatori per l’undicesima edizione in calendario nella prima domenica di ottobre 2025.

I partners dell’iniziativa

Importante sottolineare il ruolo delle aziende partners della StrArzignano 2024 che hanno consentito di organizzare al meglio la manifestazione e di favorire le iniziative di sostegno alle scuole, alle associazioni sportive, a quelle di volontariato e per favorire la pratica dell’Atletica leggera per i figli di famiglie a basso o bassissimo reddito.

Oltre ai supporti istituzionali dell’Amministrazione comunale di Arzignano e della Regione del Veneto, alle aziende già citate il plauso va a Cielo e Terra Vini, Impresa Edile Francesco Mottisi, Assistenza Casa Denis Casillo, Mobili Mastrotto, Fisiopoint Arzignano, Real Color, Wall Street English Vicenza, The Bridge, Lovato Giovanni, Came, Why Sport, Autotrasporti Giuseppe Valente, Danieli Metalli, Danieli Andrea, Nardi Outdoor Living, AirComp Compressori, Rehability di Cornedo, Dalla Benetta, ENOTECA – BOLDO, NEXUS, Mesiano Calzature, e Ekologica Service.

L’iniziativa ha ricevuto una sovvenzione da parte Acque del Chiampo S.p.A.