Soccorse un’anziana in difficoltà: riconoscimento in Comune a Schio per Martina

Ieri pomeriggio il Sindaco Valter Orsi e gli assessori Barbara Corzato e Alessandro Maculan hanno ricevuto in Municipio Martina Cumerlato, ventiduenne di Schio che nei giorni scorsi ha soccorso un’anziana in difficoltà a Pievebelvicino.

Il 12 aprile, infatti, Cumerlato ha aiutato una signora di 82 anni sorpresa da una fiammata anomala mentre si trovava ai fornelli. Spaventata, l’anziana è scesa in strada e fortunatamente ha incontrato la ragazza che con grande coraggio e sangue freddo è entrata in casa spegnendo subito il gas e la corrente per poi chiamare i Vigili del Fuoco.

«Il senso civico e il buon cuore di Martina portano onore alla nostra città – ha detto il Sindaco -. Per ringraziarla e rendere merito alla sua prontezza e alla sua sensibilità ci è sembrato doveroso incontrarla in Municipio e consegnarle un riconoscimento ufficiale. Da persone come lei dovremmo tutti prendere esempio».