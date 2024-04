Torna “Campus Schio Orienta” al Faber Box con più di 15 istituti superiori del territorio

Ben 15 istituti superiori e due giorni di incontri per accompagnare studenti e studentesse dell’ultimo anno delle medie nel proseguo del loro percorso di studi. Torna “Campus Schio Orienta”, il forum di orientamento dedicato alla scelta della scuola superiore organizzato da Informagiovani Schio.

L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 aprile dalle 15 alle 18, negli spazi del Faber Box di via Tito Livio. Saranno presenti tutte le scuole di Schio: dall’Itis De Pretto al tecnico economico e tecnologico Pasini, dall’istituto professionale Garbin al SFP “Salesiani Don Bosco”, dal liceo classico, scientifico e linguistico Tron Zanella all’artistico e scienze umane Martini. Non solo: anche per l’edizione 2024 parteciperanno anche altri istituti del territorio come il Cfp Engim di Tonezza, l’Artusi di Recoaro, il Cfp Saugo, l’Itet Ceccato e l’Engim San Gaetano di Thiene, l’agrario Parolini di Bassano, il liceo musicale Pigafetta e la scuola costruzioni “Palladio” di Vicenza.

«Continuiamo a proporre un’importante iniziativa dedicata all’orientamento grazie alla collaborazione con gli istituti superiori scledensi e non solo -dice l’assessore all’istruzione, Anna Donà – Ogni anno questo appuntamento coinvolge centinaia di ragazzi e ragazze che assieme alle loro famiglie cercano di comprendere quale strada formativa intraprendere, partendo dalla conoscenza delle tante proposte didattiche che il nostro territorio mette a disposizione. Come di consueto, poi, oltre ai docenti e ai referenti, per ogni scuola saranno presenti anche degli studenti che racconteranno la loro esperienza e risponderanno alle domande dei loro colleghi più giovani».

Nelle giornate del 6 e 7 aprile, inoltre, sono previste visite guidate al Faber Box (alle 16 e alle 17, senza prenotazione). Tutti i dettagli su Campus Schio Orienta sono disponibili sul sito www.faberbox.it.