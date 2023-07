Siotto, a quando il regolamento acustico a Vicenza?

L’inquinamento acustico e’ oggi tema sempre piu’ attuale: la convivenza in città come Vicenza di zone residenziali, con negozi, strutture sportive, spazi aperti, spazi culturali ed attività produttive richiede la continua ricerca di un equilibrio, nel rispetto delle esigenze e delle necessità di tutti, finalizzato ad una qualità della vita sempre migliore.

“Si tenga conto – spiega il consigliere di minoranza Simona Siotto- che Vicenza paga lo scotto di mezzi pubblici vetusti, rumorosi ed inquinanti sia dal punto di vista acustico sia dal punto di vista delle immissioni, e sta per affrontare una delle sue prove piu’ difficili: i cantieri della Tav che, tra l’altro, innalzeranno i rumori a soglie importanti ed impegnative”.

Vicenza e’ una città ancora troppo rumorosa, come ha evidenziato la mappatura autistica di settembre 2022.

“Una mappatura non veniva realizzata da 10 anni (l’ultima risaliva al 2012) ed ha evidenziato dati in netto miglioramento, soprattutto dal 2017 in poi.

Tuttavia, se si considerano le soglie da non superare raccomandate a livello internazionale, fissate a 65 decibel nel periodo dell’intera giornata e a 55 decibel nella notte, le persone esposte sono pari a circa il 14% della popolazione residente per l’intero periodo della giornata e al 20% per il periodo notturno.

L’Amministrazione precedente aveva quindi deciso di dotare la città di Vicenza di un vero e proprio regolamento acustico, steso confrontando anche quanto fatto da altre Citta’, ed in particolare alla luce delleesperienze eventualmente maturate in tema di eventi, e di convivenza tra le necessità di svago e necessità di tutela.

Alla luce di quanto sopra, riservata ogni iniziativa erichiesta di verifica presso il competente Assessorato,preso atto che in Commissione Territorio tenutasi in data 19.07.2023 l’Assessore Baldinato ha ammesso di non aver affrontato il tema e di nulla sapere in materia di Regolamento Acustico, si chiede al Sindaco ed alla Giunta Comunale di avere risposta ai seguenti quesiti:

– A che punto e’ l’azione del Regolamento Acustico?

– si intende adottare il piano gia’ previsto o la nuova Giunta intende sottoporre al Consiglio Comunale un testo revisionato?

– se si, su quali punti?

– quale obiettivo e quale valorizzazione si vuole perseguire?

– cosa intende fare l’Amministrazione per contemperare il maggior inquinamento acustico che derivera’ dai cantieri della Tav e che andranno ad incidere in modo significative sulle soglie gia’ oggi superate secondo i dati qui riportati?

– quali misure si ritiene di adottare al fine di tutelare le percentuali di popolazioni sovraesposte dal punto di vista acustico?”