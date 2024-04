Scuole superiori chiuse ad Arzignano per l’Adunata

Il sindaco di Arzignano ha firmato un’ordinanza con la quale viene sospesa l’attività scolastica al Liceo Da Vinci venerdì 10 e sabato 11 maggio e all’Istituto Tecnico Tecnologico Economico “G. Galilei”, nella giornata di venerdì 10 maggio 2024, in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Vicenza dal 10 al 12 maggio

Il sindaco di Arzignano ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura de per la giornata di venerdì 10 maggio, in occasione dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza. La sospensione riguarda l’attività didattica del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 Maggio 2024, e dell’Istituto Tecnico Tecnologico Economico “G. Galilei”, nella giornata di venerdì 10 maggio 2024.

L’ordinanza è stata firmata in considerazione che in occasione di tale evento sarà necessario garantire un’organizzazione coordinata di molteplici servizi tra i quali la viabilità, la tutela sanitaria, il trasporto, la gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza, aspetti necessari per la buona riuscita della manifestazione;

Una nota della Prefettura di Vicenza, trasmette il resoconto della riunione intercorsa il 28 marzo 2024, alla presenza del Prefetto di Vicenza, del Presidente della Provincia di Vicenza, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei Sindaci e\o loro delegati della Provincia di Vicenza. I rappresentanti di SVT S.r.I., presenti all’incontro hanno comunicato di non poter garantire un piano straordinario relativo alla mobilità dei partecipanti alla manifestazione e nel contempo garantire il regolare svolgimento del trasporto pubblico locale per gli studenti delle scuole superiori in ambito provinciale.

La Prefettura ha evidenziato l’opportunità di riservare il servizio di trasporto pubblico locale alla gestione delle 400 mila presenze previste, tenuto conto che in quei giorni la circolazione delle auto private subirà significative limitazioni;

I presenti all’incontro hanno valutato necessaria e al tempo stesso proporzionata la misura della sospensione dell’attività didattica presso le Scuole Secondarie di Secondo Grado.