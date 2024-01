SCHIO – Incendio di un macchinario in un’azienda, intervengono i pompieri

Alle 8:15 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti i via Vico, a Schio, per l’incendio di un macchinario all’interno di un’azienda di stampaggi materiali plastici. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta.

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento con due mezzi, hanno spento l’incendio della fresa a controllo numerico, probabilmente innescato da un surriscaldamento. Danni all’impianto elettrico del capannone.

I vigili del fuoco hanno provveduto all’aereazione dei locali. Già in corso le operazioni di sezionamento e riparazione dell’impianto elettrico. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 10.