Vicenza – Ruba al supermercato, poi prende a gomitate il vigilante e fugge: arrestato dopo dieci minuti

VICENZA – Un tentativo di furto degenerato in rapina impropria si è concluso nella serata di ieri con l’arresto di un 34enne da parte della Squadra Volante della Questura di Vicenza.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.40 in un supermercato di viale del Mercato Nuovo. L’uomo, cittadino libico classe 1991 e già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dall’addetto alla sicurezza mentre, insieme a un complice, prelevava diverse confezioni di tonno dagli scaffali, nascondendole per poi tentare di oltrepassare le casse senza pagare.

Quando il vigilante ha cercato di fermarlo, è scoppiata una breve ma concitata colluttazione. Nel tentativo di assicurarsi la fuga, il 34enne ha colpito l’addetto con diverse gomitate, riuscendo a divincolarsi e a scappare a piedi verso via Cairoli, abbandonando sul posto la refurtiva: uno zaino nero del valore di 11,12 euro e sei confezioni di tonno in scatola del valore complessivo di 44,94 euro, per un totale di 56,06 euro.

Immediata la risposta della Polizia di Stato di Vicenza. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla direttrice del punto vendita e dal personale di vigilanza, gli agenti della Volante hanno intercettato il fuggitivo appena dieci minuti dopo in via Rattazzi, all’angolo con viale Verona.

L’uomo, apparso nervoso e reticente al controllo, è stato accompagnato in Questura. I rilievi fotodattiloscopici e il successivo riconoscimento formale da parte del testimone hanno confermato la sua identità. Dagli accertamenti è emerso inoltre che non avrebbe dovuto trovarsi in città: a suo carico risultavano infatti un Divieto di Dimora nel comune di Vicenza e un Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore nel giugno 2025.

Considerata la violenza esercitata per garantirsi l’impunità e la reiterata violazione delle misure restrittive, l’uomo è stato arrestato. Oltre alla tentata rapina impropria, dovrà rispondere in stato di libertà anche della violazione del decreto legislativo sulle misure di prevenzione.

La merce è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche attraverso le immagini della videosorveglianza, per identificare il possibile complice visto allontanarsi durante i fatti.