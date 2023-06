Riaperto Ponte di via Battaglia a Montecchio

Ponte di via Battaglia aperto al traffico da stamattina:

Iricav2 ha consegnato l’opera a Provincia di Vicenza e Comune di Montecchio Maggiore

Il nuovo ponte di via Battaglia è aperto al traffico. Una bella notizia per l’ovest vicentino e per i tanti utenti della viabilità di un’area strategica sia dal punto di vista economico che urbanistico.

Iricav2, il consorzio di imprese a cui Rfi ha assegnato la realizzazione delle opere per l’Alta velocità/Alta capacità, ha comunicato la chiusura dell’iter di collaudo e senza indugi Provincia di Vicenza e Comune di Montecchio Maggiore, i due enti sotto cui ora ricade la competenza del viadotto, hanno sottoscritto l’accordo per ottenere l’affidamento dell’opera e disporre l’istantanea riapertura del manufatto ai veicoli (mezzi pesanti esclusi, come in precedenza).

Questa mattina alle 11 all’imbocco del ponte c’erano il presidente della Provincia Andrea Nardin e il sindaco del Comune Gianfranco Trapula accompagnato dall’assessore a sviluppo e manutenzione della viabilità comunale Carlo Colalto. Non per una inaugurazione, perché era necessario dare una risposta immediata dopo tanta attesa. Per le cerimonie c’è tempo, magari quando si concluderanno anche i collaudi sulla pista ciclabile e sui marciapiedi a bordo carreggiata che restano momentaneamente chiusi a pedoni e ciclisti, proprio per consentire l’esecuzione delle valutazioni finali. E quando Iricav 2 avrà sistemato anche la zona sotto il viadotto.

“L’amministrazione comunale ha dovuto far fronte a diverse difficoltà, non certo imputabili al nostro ente, per arrivare il prima possibile alla riapertura del cavalcavia ferroviario -dichiara soddisfatto il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula-. Agendo con perseveranza e determinazione siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo che, finalmente, si concretizza. Dopo tanta, troppa attesa, abbiamo voluto rendere subito percorribile via Battaglia non appena Iricav2 ha comunicato il collaudo. Con la riapertura viene restituito alla città un collegamento veloce tra lo svincolo autostradale e il centro di Montecchio Maggiore, che ci auguriamo abbatta le attese e gli incolonnamenti nella frazione di Alte.”

“L’apertura del ponte di via Battaglia dà respiro ad un’area dove sono operativi tanti cantieri -commenta il presidente Nardin- Le nuove infrastrutture sono fondamentali per il territorio, non ne possiamo prescindere se vogliamo beneficiare di una rete di collegamento moderna e funzionale, ma è fisiologico che i cantieri portino disagi. Quello che la Provincia di Vicenza sta facendo è un coordinamento con gli enti interessati in particolare ai cantieri Tav, con i Comuni, la Regione, Iricav2, Rfi, in modo da condividere le informazioni, prendere decisioni di comune accordo e limitare, per quanto possibile, i disagi.”