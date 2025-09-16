Renzo Rosso celebra i 70 anni con un party per 2000 persone e un concerto di Jovanotti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Renzo Rosso, fondatore di OTB e di Diesel, imprenditore e visionario della moda italiana, ha celebrato i suoi 70 anni con un party insieme a duemila ospiti tra collaboratori, celebrities, imprenditori e amici. La festa, che si è tenuta nella sede del Gruppo a Breganze, non è stata soltanto un’occasione di celebrazione personale, ma anche un momento per riaffermare il legame profondo tra Rosso e la sua gente: una realtà costruita insieme alle persone che la animano, il cui talento e dedizione hanno contribuito a portare Renzo e OTB al successo internazionale da tutti riconosciuto.

La festa è stata animata dal concerto di Jovanotti, un regalo speciale con cui il cantante ha voluto omaggiare Renzo Rosso e suggellare oltre 40 anni di amicizia tra i due. Insieme a Jovanotti, sul palco si sono alternati Francesca Michielin, Red Canzian e Sangiovanni. Ad intrattenere gli ospiti anche DJ set in varie location dell’azienda, animazioni con ballerini e artisti circensi vestiti con abiti customizzati dei brand del Gruppo, installazioni luminose, maxischermi in tutto il campus e musica dal vivo.

In occasione di questo traguardo, Renzo Rosso presenta oggi anche il libro “Seventy”, edito da Assouline, con la prefazione di Vanessa Friedman, fashion director and chief fashion critic del New York Times.

Il libro raccoglie 70 momenti emblematici della vita e della carriera di Rosso, offrendo un ritratto autentico di un imprenditore che è sempre stato spinto da scelte coraggiose, visione con cui ha costruito il Gruppo “Only the Brave”, osando, sperimentando e andando oltre l’ordinario. Il volume fa parte della collana di libri che l’imprenditore presenta ogni dieci anni.

I 70 momenti raccontano la carriera imprenditoriale di Rosso, le campagne irriverenti di Diesel che hanno portato il brand al successo globale, le creazioni e le sfilate iconiche dei brand di OTB – Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Amiri-. Inoltre, sono descritte anche le iniziative di solidarietà promosse da OTB Foundation, la fondazione fortemente voluta e creata da Rosso nel 2006 per aiutare bambini, donne e persone in difficoltà in Italia e nel mondo, e gli altri business dei diversi settori a cui si dedica Rosso (hotellerie, winery, tecnologia, longevity clinics).