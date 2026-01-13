Renzo Rosso insignito del titolo Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur

Lunedì 12 gennaio, Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia ha insignito Renzo Rosso Chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur Cavaliere dell’Ordine della Legione d’Onore, nella Sala dei Fasti Farnesiani di Palazzo Farnese dove si è svolta la cerimonia.

“La Repubblica francese rende omaggio non solo a un grande imprenditore dal percorso italo-francese, attivo in un settore di eccellenza condiviso dai nostri due Paesi, quello della moda, ma celebra anche una personalità, un uomo che ha saputo cogliere quanto il senso di responsabilità sia importante per un imprenditore”, ha esordito l’Ambasciatore, per poi ripercorrere le tappe professionali e raccontare l’impegno, anche sociale, di Renzo Rosso.

“Per le anime ben nate il valore non aspetta il numero di anni” disse Corneille citato dall’Ambasciatore che ricorda che “Renzo Rosso co-fondò il marchio Diesel a soli 23 anni, l’inizio di un percorso professionale eccezionale”. Se “nel 2002 ha creato la holding Only The Brave (OTB), che controlla un insieme di aziende internazionali, tra cui il marchio francese Maison Margiela”,ha detto Martin Briens, la sua lungimiranza ha permesso a Rosso di diversificare le sue attività a tutto campo: “la moda, naturalmente, e il suo corollario: l’arte di vivere; l’ospitalità alberghiera; il mondo della bellezza, in particolare attraverso la partnership con L’Oréal Parfums” ma quello che è stato sopranominato il “genio del jeans” non si ferma lì. “Altri ambiti, altre storie, anche inaspettate come ad esempio l’agricoltura o il trasporto aereo” racconta l’Ambasciatore che ricorda che “il suo successo imprenditoriale lo ha costruito anche tra i due Paesi che oggi ci uniscono, la Francia e l’Italia”.

Altre storie, molto umane, anche con la “Only the Brave Foundation, attiva in ambiti di grande rilievo: la lotta contro la violenza sulle donne e sulle giovani ragazze, la salute e l’educazione dei bambini, il sostegno nelle situazioni di emergenza” ha detto ammirato Briens, concludendo: Renzo Rosso “si è dedicato non solo a creare, ma anche a trasmettere: condizione essenziale di ogni successo duraturo. Il sostegno ai giovani talenti della moda attraverso il premio ANDAM, il restauro di beni patrimoniali come il famoso Ponte di Rialto a Venezia… Chi ha detto che la moda sia soltanto effimera?”.

“È un grande onore ricevere la Légion d’honneur, il più grande riconoscimento francese, e desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e all’Ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens, per avermi conferito questa prestigiosa onorificenza. La Francia è un Paese che ho sempre sentito profondamente vicino, che ha avuto — e continua ad avere — un ruolo fondamentale nella mia vita, nella mia formazione e nei miei valori. La sua cultura, il suo spirito universale e il suo costante impegno per la libertà rappresentano per me fonte di continua ispirazione. Credo fortemente nella creatività e nella Couture come sua espressione più alta. Far parte della Fédération de la Haute Couture et de la Mode e mostrare le creazioni di Maison Margiela e Viktor&Rolf durante le settimane della moda di Parigi significa offrire alla moda un impulso creativo continuo, una direzione sempre nuova per il futuro. Questo riconoscimento non è solo un traguardo ma anche uno stimolo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Francia, a consolidare l’impegno verso i giovani e le persone che si trovano in situazioni difficili, e a proseguire con determinazione il nostro percorso di sostenibilità. Desidero condividere questo onore con la mia famiglia e con le persone che lavorano con me ogni giorno, il cui sostegno è stato fondamentale in ogni fase della mia vita”. – ha dichiarato Renzo Rosso, Presidente e fondatore del Gruppo OTB.