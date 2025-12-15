Regno Unito travolto dalla Super Influenza: ospedali e Paese in tilt

I casi di influenza nel Regno Unito hanno raggiunto livelli record per questo periodo dell’anno. Secondo i dati pubblicati giovedì 11 dicembre dal servizio sanitario pubblico britannico, nell’ultima settimana si è registrato un aumento del 55% dei casi, con una media di 2.660 pazienti ricoverati ogni giorno negli ospedali.

All’origine dell’impennata c’è l’emergere di un nuovo ceppo di influenza A (H3N2), noto come “sottoclade K”, che sta circolando attivamente nel Paese e determinando un incremento significativo dei contagi. Il Global Virus Network (GVN) aveva già lanciato un allarme il 20 novembre, avvertendo che «la variante si sta diffondendo rapidamente e potrebbe contribuire a una stagione influenzale più intensa a livello globale», sottolineando come le agenzie di sanità pubblica del Regno Unito, tra le altre, avessero segnalato un forte aumento settimanale dei casi legati a questo sottoclade.

Il contesto è reso ancora più critico dalla situazione del Servizio Sanitario Nazionale. «Con una richiesta record di servizi di emergenza e ambulanze e un imminente sciopero dei medici specializzandi, questa super ondata di influenza senza precedenti mette il NHS nella peggiore situazione possibile per questo periodo dell’anno», ha dichiarato venerdì la direttrice medica nazionale del NHS, Meghana Pandit.

«Il Servizio Sanitario Nazionale e i suoi pazienti sono in pericolo», ha affermato anche il Primo Ministro. In questo quadro, il leader laburista Keir Starmer e il Segretario alla Salute Wes Streeting hanno esortato i medici “residenti” – figura assimilabile agli specializzandi in Francia – a revocare lo sciopero di cinque giorni previsto dal 17 al 22 dicembre, a ridosso delle festività natalizie. In un’intervista al quotidiano The Times, Streeting ha parlato di una situazione «incredibilmente precaria», definendo la crisi del NHS «una sfida senza precedenti dalla pandemia di Covid-19».

Pur ribadendo il sostegno al diritto di sciopero, Keir Starmer ha giudicato «irresponsabile» una protesta di cinque giorni in questa fase, sostenendo che metterebbe «a rischio il Servizio Sanitario Nazionale e i suoi pazienti». In un editoriale pubblicato sul Guardian, il premier ha tracciato un parallelo con la pandemia, affermando che «l’idea di scioperare in questo contesto era francamente impensabile».

Il NHS, già impantanato in una crisi strutturale con tempi di attesa estremamente lunghi per visite ed esami, rappresenta una delle principali questioni politiche per il governo laburista, attualmente in difficoltà nei sondaggi. Se lo sciopero annunciato verrà confermato, sarà il quattordicesimo da marzo 2023. I medici specializzandi sono in conflitto con l’esecutivo soprattutto su salari e percorsi di formazione.

Wes Streeting ha accolto una delle richieste del sindacato, impegnandosi a dare priorità, nell’accesso alla formazione, ai medici formati nel Regno Unito rispetto ai candidati stranieri, aumentando anche il numero dei posti disponibili. Tuttavia, il ministro ha escluso ulteriori concessioni sugli stipendi: «Il governo non può e non cederà», ha detto, ricordando che negli ultimi tre anni gli aumenti hanno raggiunto il 28,9%, con il più consistente rialzo salariale dell’intero settore pubblico negli ultimi due anni. La British Medical Association, che rappresenta i medici specializzandi, chiede invece un ulteriore aumento del 26%, ritenuto necessario per recuperare il potere d’acquisto perso dopo anni di incrementi inferiori all’inflazione. La nuova proposta del governo sarà sottoposta agli iscritti tramite un sondaggio online che si chiuderà lunedì prossimo.

