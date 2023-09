Rapina una bicicletta ad un minorenne: individuato e denunciato pluripregiudicato

Nel pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno denunciato in stato di libertà B.G., 28enne cittadino italiano, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio e ricettazione.

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, la Centrale Operativa della Questura inviava una pattuglia della Squadra “Volanti” in Contrà Mure San Biagio, per una segnalazione giunta a seguito di un furto di una bicicletta appena commesso.

Gli Agenti di Polizia, giunti sul posto dopo pochi minuti, prendevano immediatamente contatto con il 16enne che aveva patito il furto e, grazie alla sua dettagliata descrizione dell’autore e di quanto accaduto, appuravano che si era trattato non di un semplice furto ma di una rapina vera e propria, in quanto l’autore, all’atto di appropriarsi della bicicletta, aveva usato violenza nei confronti della vittima per potersi poi dare alla fuga.

Grazie anche a fotografie scattate da alcuni passanti, che quindi hanno potuto testimoniare l’accaduto, la Centrale Operativa diramava una nota di ricerca a tutte le Forze dell’Ordine, a seguito della quale poco dopo è stato possibile rintracciare l’autore della rapina: una pattuglia della Polizia Locale infatti, individuava il soggetto ricercato in Via Btg. Monte Berico e, dopo averlo condotto presso gli Uffici della Questura per essere foto-segnalato, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria costui veniva denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria (in considerazione della trascorsa flagranza) per il reato di reato di rapina.