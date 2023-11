Ragazzo di 16 anni scompare nel Vicentino: ricerche in corso e appelli sui social

Aggiornamento 14 (sotto: le foto delle ricerche)

Dalle 23 di giovedì i vigili del fuoco stanno operando per le ricerche di un 16enne che non ha fatto più rientro a casa a Schiavon (VI) e di cui non si hanno più notizie dal primo pomeriggio di ieri. Le ricerche fanno campo base in località Mason Vicentino, nel comune di Colceresa (VI), posto dell’ultimo rilevamento della posizione del cellulare.

Dopo l’apertura, da parte della Prefettura, del piano per le ricerche di persone scomparse, nella notte, hanno operato le squadre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, della centrale di Vicenza e la squadra proveniente dal comando di Varese dotate di tecnologia Dedalo, utile per agganciare il telefono della persona scomparsa.

Da stamattina sono impegnati anche le unità cinofile, il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) del Veneto, esperti in topografia applicata al soccorso e il reparto volo con l’elicottero DragoVF149 di Venezia che a lungo a sorvolato la zona controllando case ed edifici in disuso.

Sul posto anche la polizia locale i carabinieri e personale della protezione civile. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo.

++

“Da ieri pomeriggio non si trova Serghei Magrin residente a Schiavon, chiunque lo vedesse nei dintorni di Schiavon, Colceresa, Nove, Breganze è pregato di avvisare le Forze dell’Ordine al 112.

Vi preghiamo di condividere in maniera diffusa!”

E’ questo il messaggio pubblicato oggi sulla pagina facebook del Comune di Schiavon (Vicenza).

Serghei Magrin ha 16 anni ed è scomparso da ieri pomeriggio, quando non è stato trovato a casa dai genitori, i quali hanno provato a contattarlo al cellulare. Sono iniziate le ricerche con il vigili del fuoco che coordinano le operazioni. Il suo cellulare è stato agganciato a Colceresa l’ultima volta per cui le ricerche si concentrano principalmente su quella zona