Punta pistola carica su due cassiere e rapina supermercato: arrestato 46enne

Intorno alle 15.30 di giovedì 28 giugno un uomo armato di pistola è entrato nel supermercato Alì in via Cellini a Bassano del Grappa e, dopo essersi aggirato fra gli scaffali e preso una bibita e dei pacchetti di caramelle, si è diretto alle casse ed ha puntato l’arma, carica, prima contro una cassiera intimandole di consegnargli l’incasso, poi contro una seconda. Si è fatto consegnare 1600 euro e poi si è dileguato. Nel frattempo un cliente ha avvertito la polizia di Bassano. Le volanti si sono portate sul posto e, una volta raccolto la descrizione del soggetto, si sono messe alla ricerca. Gli agenti, lo hanno intercettato a bordo di una Peugeot. L’uomo ha parcheggiato poco lontano davanti ad un’abitazione privata, fingendo di essere un residente, ma non ha ingannato gli agenti che l’hanno riconosciuto. E’ stato quindi arrestato per rapina. Si tratta di L.B., 46enne di Asolo, italiano. Fortunatamente nella rapina nessuno è rimasto ferito.