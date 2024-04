Avevano rapinato e aggredito un giovane: arrestati

Nella serata del 18 aprile i militari della locale Sezione Operativa unitamente al personale del Nucleo Operativo Speciale della Polizia Locale di Vicenza, hanno dato esecuzione all’ordine di esecuzione di misura cautelare custodiale emesso dal Tribunale di Vicenza nei confronti di L.S.B., italiano, e K.M., di origini senegalese, entrambi senza fissa dimora e gravati da precedenti di polizia, poiché dalle indagini svolte sono ritenuti responsabili della rapina ad un passante compiuta la sera del 5 febbraio

scorso. Le indagini erano state avviate immediatamente dopo il fatto a seguito dell’intervento

dell’autoradio della Sezione Radiomobile. Quella sera, un giovane, mentre si trovava a passeggiare in una via poco fuori dal centro abitato del capoluogo, era stato aggredito con un’arma da taglio e con una grossa catena usata come mezzo contundente, e, dopo essere stato percosso e immobilizzato, derubato del denaro contante e del telefono cellulare.

I militari della Sezione Operativa del NOR ed il personale del NOS della Polizia Locale, attraverso l’analisi approfondita e l’incrocio di dati e di elementi rinvenuti a seguito del sopralluogo e delle successive indagini svolte, hanno identificato i soggetti ritenuti gli autori del grave reato, fra l’altro dettagliatamente descritti dalla vittima.





Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati associati presso la Casa

Circondariale di Vicenza a disposizione dell’A.G. che ha emesso il provvedimento.