Rapinano un uomo di telefono e contanti: rintracciati e denunciati nella notte due malviventi

Alle ore 2:15 circa della scorsa notte le Volanti della Questura sono intervenute a Vicenza, in Via Torino, dove un uomo di origine romena di 33 anni aveva segnalato sulla linea di emergenza 113 di essere stato rapinato pochi minuti prima da due uomini, di origine straniera, verosimilmente del centro Africa, che gli avevano rubato il telefono cellulare e 70 euro in contanti, dandosi poi alla fuga verso Viale Verona.

L’uomo ha fornito una dettagliata descrizione dei due malviventi, non solo in merito ai tratti somatici, ma anche all’abbigliamento indossato, con dovizia di particolari.

Verso le ore 3.40 i Poliziotti delle Volanti, transitando nei pressi di Via D’Annunzio hanno notato due uomini che alla vista degli Agenti cercavano di nascondersi dietro dei cassonetti, che sono stati immediatamente intercettati e bloccati sul posto: erano erfettamente corrispondenti alla descrizione fornita qualche ora prima dal cittadino romeno rapinato in Via Torino.

I due venivano pertanto accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. La perquisizione attuata nei loro confronti consentiva di recuperare un bancomat risultato oggetto di furto nei giorni scorsi a Vicenza.

I due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per rapina e ricettazione: sono due cittadini nigeriani (uno del 1992 e l’altro del 1996), entrambi con vari precedenti penali. Uno di questi risulta già gravato da un provvedimento di divieto di dimora nel comune di Vicenza: provvedimento chiaramente violato. Anche tale situazione è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria con richiesta di un aggravamento della misura.