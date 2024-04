VICENZA – Rapinano un uomo in auto nel parcheggio: inseguiti e arrestati

Verso l’1:50 di questa notte, alcuni residenti nei pressi di Piazza Bologna hanno contattato la linea di emergenza 113 della Questura segnalando rumori e schiamazzi provenienti dal parcheggio nelle vicinanze.

Una squadra di agenti della Polizia di Stato è intervenuta immediatamente sul posto e ha notato tre individui che stavano trattenendo un altro uomo all’interno di un’auto parcheggiata in Via Verdi, con l’apparente intento di compiere un furto.

All’arrivo degli agenti, i tre malintenzionati hanno tentato di fuggire a piedi verso il centro di Campo Marzo, mentre il conducente dell’auto è scappato via con il veicolo. Gli agenti hanno inseguito l’auto e l’hanno fermata poco dopo in Viale Roma. Nel frattempo, un’altra squadra di agenti della Questura ha individuato e fermato i tre individui nascosti tra le siepi di Campo Marzo, con l’assistenza dei Carabinieri.

I tre fuggitivi sono stati bloccati e trovati in possesso di due grossi bastoni in ferro, utilizzati presumibilmente per commettere il crimine. Gli agenti hanno sequestrato immediatamente le armi.

L’uomo all’interno dell’auto, vista la presenza della polizia, ha dichiarato di aver fermato il veicolo per un bisogno fisiologico improvviso e ha denunciato di essere stato assalito dai tre uomini, i quali gli hanno chiesto del denaro con insistenza e lo hanno aggredito per rubargli 20 euro, causandogli una lieve ferita alla mano.

I tre autori dell’aggressione, tutti con precedenti penali e/o di Polizia, sono stati arrestati e detenuti presso la Casa Circondariale di Vicenza.