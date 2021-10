Presentata la squadra Tennis Comunali Vicenza: pronta a partire in A1, domenica a Genova

Era presente anche il sindaco Francesco Rucco alla presentazione della squadra di serie A1 maschile Tennis Comunali Vicenza che si è tenuta questa mattina nella sede Autogemelli di via dell’Economia, nuovo sponsor della società.

Insieme con lui il vicepresidente nazionale della Federtennis Vicenza Gianni Milan, il presidente del Comitato Regionale Veneto della FIT Mariano Scotton, il presidente di Tennis Comunali Vicenza Enrico Zen, il responsabile commerciale di Autogemelli Francesco Fortuna, il presidente di Panathlon Club Vicenza Luigi Battistolli e alcuni atleti.

“Approfitto di questa occasione per ringraziare Autogemelli per aver appoggiato l’amministrazione comunale nel peggior periodo storico degli ultimi anni, ovvero durante la pandemia da Covid 19 – ha spiegato il sindaco Francesco Rucco –. La società ha aiutato, infatti, la protezione civile grazie ad alcuni mezzi messi a disposizione per gli spostamenti e ha sostenuto la raccolta Vicenza solidale promossa per aiutare le famiglie in difficoltà. A nome anche del vicesindaco con delega allo sport Matteo Celebron, esprimo un grande in bocca al lupo a Tennis Comunali Vicenza che in questi ultimi anni ci ha regalato molte soddisfazioni, sia a livello di riqualificazione della struttura comunale sia per i risultati raggiunti nella massima serie. Negli ultimi anni Vicenza si è dimostrata una grande città anche a livello sportivo. Il nostro auspicio è che continui a farlo, soprattutto in questo momento di ripartenza: lo sport può aiutarci a ritrovare qualche sorriso in più, visto il ruolo che riveste anche a livello sociale”.

“Sarà un campionato difficilissimo in cui, se possibile, si é alzata ancora la qualità, sia per il valore dei giovanissimi giocatori dei vivai sia per il fatto che, viste le date del calendario, molti dei migliori tennisti italiani non impegnati nei tornei scenderanno in campo – ha commentato Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza –. In poche parole, spettacolo assicurato, ma anche grande battaglia. Per quanto ci riguarda, l’obiettivo è sempre la salvezza, che nella passata stagione avevamo centrato direttamente senza passare per i playout. E poi sarà importante toccare da vicino, in un palcoscenico così importante, la crescita dei nostri ragazzi, che rappresentano il motivo d’orgoglio e quello per cui lavoriamo ogni giorno con passione, entusiasmo e la voglia di non fermarci mai”.

Domenica 10 ottobre la squadra, alla sua seconda partecipazione nell’élite del tennis che vedrà sfidarsi le migliori 16 formazioni italiane suddivise in quattro gironi, debutterà sui campi del Tennis Club Genova per poi ospitare, in casa, Rungg e Selva Alta.