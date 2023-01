Polo rifiuti di Bassano: più di 800 mila euro per la sicurezza

Adeguamento sismico e rifacimento del tetto: sono questi gli interventi previsti per migliorare la sicurezza e la tenuta del Polo Rifiuti di Bassano del Grappa. I lavori sono stati consegnati alla ditta vincitrice dell’appalto il 6 dicembre scorso e il cantiere dovrà essere chiuso entro fine agosto 2023.

L’investimento è di circa 820 mila euro e permetterà di ovviare a carenze sul piano della resistenza sismica e di tenuta delle diverse coperture. Il progetto prevede il rifacimento del tetto del reparto ricezione, selezione, degli spogliatoi e del reparto di metanizzazione oltre all’adeguamento sismico dei due edifici.

«Si tratta di un intervento importante, voluto per aumentare la sicurezza dell’immobile e dei lavoratori – commenta il Sindaco di Bassano del Grappa, Elena Pavan –, in linea anche con la volontà dell’Amministrazione comunale di provvedere alla sistemazione e modernizzazione del patrimonio edilizio pubblico, così da poter contare su luoghi più efficienti dal punto di vista energetico, con meno costi gestionali e adeguati anche dal punto di vista antisismico».

In particolare, nell’edificio metanizzazione saranno tagliati e rinforzati i pilastri mediante fasciatura e si realizzerà il collegamento reciproco tra travi, pilastri, tegoli e pareti di tamponamento. Saranno sostituite tutte le coppelle di copertura e dei controsoffitti e installato un parapetto in copertura

Nell’edificio ricezione, il miglioramento sismico dell’edificio si otterrà mediante l’inserimento di funi e telai di controvento e la solidarizzazione dei diversi elementi costruttivi (collegamento reciproco tra travi, pilastri, tegoli e pareti di tamponamento). Anche in questo caso saranno sostituite tutte le coppelle di copertura e installato un parapetto in copertura.

«Continuano gli investimenti non solo per realizzare nuovi impianti – spiega il Presidente di Etra, Flavio Frasson – ma anche per mantenerli in efficienza e permettere ai nostri lavoratori di agire in piena sicurezza ed in un ambiente a norma. La nostra attenzione alla sicurezza sul lavoro si esplica anche nella formazione: nel 2022 abbiamo fornito 320 corsi sulla sicurezza per più di 10.150 ore erogate e 1.550 partecipazioni con il conseguimento della relativa attestazione e il nostro sistema di gestione per la salute e la sicurezza ha la certificazione di qualità UNI ISO 45001».