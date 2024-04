BASSANESE – Spaccia in bicicletta: arrestato 40enne

Nel pomeriggio del 25 aprile scorso, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato un uomo di 40 anni di Mussolente per detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Poco prima delle 14:00, durante servizi mirati per prevenire e reprimere lo spaccio di droga, i carabinieri hanno fermato un uomo che, in sella alla sua bicicletta nel Comune di Mussolente, ha mostrato un atteggiamento sospetto alla vista dei militari.

Data la sua agitazione, i carabinieri hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito e hanno trovato all’interno della sua giacca una bustina contenente circa 17 grammi di marijuana e oltre 20 grammi di hashish, suddivisi in diverse dosi, insieme a un bilancino di precisione.

Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione, sono stati trovati circa 140 grammi di droga, di cui 70 grammi di marijuana e 70 grammi di hashish, suddivisi in dosi, insieme a materiale per il confezionamento e coltelli intrisi di tracce di sostanze stupefacenti, rinvenuti in camera da letto, all’ingresso e in una piccola casetta adibita a ricovero attrezzi. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vicenza, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Rosà con l’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Dopo l’udienza di convalida, svoltasi la mattina del 27 aprile, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza ha confermato l’arresto e ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Rosà, con divieto di comunicare con persone diverse da quelle con cui convive.