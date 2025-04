Play Off di serie B per il basket in carrozzina, attesi a Vicenza 70 atleti

Appuntamento con il basket in carrozzina a Vicenza, sabato 3 e domenica 4 maggio, al Palabaracca di via Francesco Baracca, in occasione dei Play Off 2024/2025 del campionato di serie B “Antonio Maglio”, validi per la promozione in serie A.La manifestazione sportiva, organizzata dalla Polisportiva disabili Vicenza e dalla squadra di basket in carrozzina Wheelchairbasket Vicenza, patrocinata dal Comune di Vicenza e ospitata per la prima volta nella Città del Palladio, è stata presenta questa mattina a Palazzo Trissino.

«Lo sport è in grado di abbattere le barriere, per questo siamo felici di patrocinare questi play off che vedranno protagonisti nel territorio vicentino numerosi atleti con disabilità – le parole dell’assessore allo sport Leone Zilio -. Auguro ai partecipanti di divertirsi e di vivere questi due giorni con grande spirito sportivo».«È un’occasione importante per la città di Vicenza ospitare un evento sportivo che rappresenta la società che vorremmo – ha aggiunto il consigliere comunale con delega con delega alle politiche inclusive rivolte alle persone con disabilità Mauro Burlina -: una società dove tutte le persone possano esprimere i propri talenti e le proprie aspirazioni agonistiche e sportive indipendentemente da una condizione di disabilità».

Un evento di carattere nazionale, dunque, che coinvolgerà 70 atleti di pallacanestro in carrozzina appartenenti alle società sportive Laumas Gioco Parma di Parma, Santa Lucia Sport di Roma, Polisportiva Nord Est Gradisca di Gradisca e ovviamente la squadra di casa Wheelchairbasket Vicenza.Alla presentazione dell’evento hanno parteciperanno tanti dei sostenitori che hanno reso possibile l’organizzazione della stagione sportiva. Tra le autorità presenti, anche il consigliere regionale Marco Zecchinato, Flavia Dian di Banca delle Terre Venete, il direttore dei servizi sanitari dell’Ulss 8 Achille Di Falco, la presidente del Rotary Club Vicenza Lievore Valeria, il titolare dello Studio Rossi and Partners Claudio Rossi, la presidente dell’Asd Polisportiva disabili Vicenza Franca Borin e l’ex nazionale di pallacanestro femminile, nonché testimonial dell’evento, Francesca Zara.Durante la mattinata, in cui è stato presentato anche il trofeo che andrà alla squadra vincitrice, sono state lette delle lettere inviate dalla ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, dell’assessore veneto allo sport Cristiano Corazzari, e del Presidente del Veneto Luca Zaia.