Pioggia e frana: una pianta di 15 metri cade sulla strada (FOTO)

Questa mattina la Protezione Civile di Montecchio Maggiore è intervenuta per la rimozione di un albero caduto in via Val Caussa, nella zona collinare della città. La pianta, alta circa 15 metri, si è abbattuta dalla scarpata di un’area privata adiacente alla strada pubblica, invadendo completamente la carreggiata e bloccando la circolazione veicolare. La segnalazione dell’accaduto è pervenuta alla Polizia Locale dei Castelli intorno alle 8.45. Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra di volontari della Protezione Civile, che ha provveduto al taglio e alla rimozione del tronco. Le operazioni, durate circa due ore, si sono svolte sotto la supervisione del responsabile operativo comunale con il coinvolgimento degli uffici competenti. La caduta è riconducibile a un movimento franoso che interessa un fronte di circa dieci metri, verosimilmente causato dalle forti precipitazioni. Per motivi di sicurezza, il Comune ha disposto la chiusura temporanea del tratto stradale interessato. La segnaletica che avvisa della modifica alla viabilità è stata apposta agli incroci tra via Val Caussa con via Campestrini e tra via Val Caussa con via Sant’Urbano. Il proprietario del terreno da cui è precipitato l’albero verrà sanzionato per la violazione dell’articolo 31 del Codice della Strada, relativo alla mancata manutenzione delle ripe confinanti con la carreggiata. La circolazione resterà interdetta fino a quando non saranno effettuate le necessarie verifiche tecniche e gli eventuali interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza.