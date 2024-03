PFM canta De Andrè: il 3 settembre in piazza dei Signori

PFM canta De André in Piazza dei Signori. È il nuovo concerto di “Vicenza in Festival”, firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza. In programma il 3 settembre con inizio alle 21, l’evento arricchisce il cartellone che ospiterà anche lo show di Achille Lauro (2 settembre) e il concerto di Fiorella Mannoia con orchestra sinfonica (5 settembre).«Un nuovo nome va a comporre il calendario di Vicenza in Festival. Dopo Fiorella Mannoia e Achille Lauro con soddisfazione annunciamo l’arrivo della PFM: la storica band si esibirà proponendo brani di Fabrizio De André– dichiara l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio -. Ed ecco che Vicenza propone un calendario che incontrerà i più diversi gusti musicali del pubblico. Piazza dei Signori si conferma sede privilegiata in cui si possono apprezzare differenti generi appartenenti alla cultura musicale italiana. Con l’arrivo della Premiata Forneria Marconi i brani di De Andrè saranno eseguiti per un pubblico di differenti generazioni che non smette mai di amare il grande cantautore».Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, la prog band più famosa al mondo torna sui palchi italiani con “PFM canta De André Anniversary” per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band.“PFM canta De André – Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.Fabrizio De Andrè disse: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio…».PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 migliori artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album “Photos of ghost” al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK, mentre nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” nomina Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).Vicenza in Festival è promosso da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Vicenza.I biglietti del concerto sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita).Tutte le informazioni su: http://www.vicenzainfestival.it/