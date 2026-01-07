Petroliera inseguita e sequestrata dagli Usa, dura reazione di Mosca: “Atto di pirateria”

Tensione diplomatica dopo il sequestro da parte degli Stati Uniti di una petroliera battente bandiera russa, intercettata e fermata al termine di un’operazione in mare. L’episodio riguarda la nave Bella 1, nota anche come Marinera, e ha provocato una dura presa di posizione delle autorità di Mosca, che accusano Washington di aver violato il diritto internazionale.

Secondo quanto riferito dal ministero dei Trasporti russo, il sequestro rappresenterebbe una violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. In una nota ufficiale, Mosca ha affermato che “nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi regolarmente registrate nella giurisdizione di altri Stati”, sottolineando che la petroliera aveva ottenuto un permesso temporaneo a navigare sotto bandiera russa lo scorso 24 dicembre.

La vicenda ha suscitato reazioni anche sul piano politico interno russo. Andrei Klishas, influente parlamentare del partito di governo Russia Unita, ha definito il sequestro un vero e proprio “atto di pirateria”, condannando apertamente l’azione statunitense. La posizione è stata rilanciata dai media ufficiali russi, che parlano di un precedente grave e potenzialmente destabilizzante.

Il sequestro della petroliera si inserisce in un contesto internazionale già segnato da forti tensioni geopolitiche, con rapporti difficili tra Stati Uniti e Russia su più fronti, dalla guerra in Ucraina alle questioni energetiche e di sicurezza marittima. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli operativi sull’inseguimento e sulle motivazioni addotte dalle autorità statunitensi per l’intervento.

La Russia chiede ora chiarimenti formali e avverte che l’episodio potrebbe avere conseguenze sul piano diplomatico, ribadendo la necessità di rispettare le norme internazionali che regolano la navigazione e la sovranità delle navi in acque internazionali.