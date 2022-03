Pancake Day, oggi la giornata più gustosa dell’anno

Ritorna oggi, martedì 1 marzo, il Pancake Day, seconda edizione della festa che celebra il tipico dolce delle colazioni americane e inglesi che ha conquistato anche il palato degli italiani. Secondo una ricerca Bva Doxa commissionata da Mulino Bianco il pancake in versione dolce con marmellate e creme spalmabili oppure salata, è ormai un must della prima colazione per 1 italiano su 3 (ben 13 milioni di persone), un alimento scelto dal 50% dei giovani (18-35 anni). E la passione degli italiani per i pancake conferma la tendenza ormai radicata di un’apertura sempre maggiore verso alimenti provenienti da altre culture gastronomiche: 9 italiani su 10 ne hanno inserito almeno uno nella propria colazione, trovando una chiave ed uno stile per ‘italianizzarlo’.La ricerca Bva Doxa, realizzata su un campione rappresentativo di 1.000 connazionali è stata commissionata da Mulino Bianco, lo storico marchio che da oltre 45 anni accompagna la prima colazione degli italiani per festeggiare il primo compleanno dei pancake ‘italian style’ pronti all’uso, preparati con 100% latte fresco italiano, senza additivi conservanti e senza olio di palma. Lanciati nel 2021 – si legge in una nota del Gruppo – in un solo anno hanno conquistato le preferenze di circa 2 milioni di famiglie italiane. Si caratterizzano per la morbida consistenza e il gusto semplice, che ricorda quelli fatti in casa. Sono perfetti se riscaldati velocemente in padella o nel microonde e poi personalizzati con gli ingredienti più disparati, in base ai propri gusti.