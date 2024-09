Al via Hangar Palooza Festival al Parco della Pace di Vicenza

Quattro giorni di festival con quasi cento attività, tra sport, musica, convegni, street food e mercatini: ha preso il via ufficialmente la seconda edizione di Hangar Palooza, da oggi a domenica al Parco della Pace.

L’evento, organizzato dal Coordinamento Festival di Vicenza in collaborazione con il Comune, è stato inaugurato alle 17 alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai.

«Questa sera – ha detto il sindaco Giacomo Possamai all’apertura della manifestazione – diamo il via alla seconda edizione del primo grande festival ospitato dal Parco della Pace. Un festival che tiene insieme tanta musica, iniziative per le famiglie, per i bambini, sport, formazione, cultura, talk. Quattro giorni che renderanno viva questa nuova grande area verde della città grazie ai tanti volontari che hanno reso possibile questo evento».

«Hangar Palooza è un festival a 360° in grado di offrire proposte culturali, sportive, musicali e di socialità per tutte le età – ha sottolineato l’assessore alle politiche giovanili Leonardo Nicolai -. Si parte oggi con l’inaugurazione ufficiale, l’apertura dell’area sport, la presentazione del libro di Gino Cecchettin e la musica di Mellow Mood per proseguire poi fino a domenica con tante iniziative, a tutte le ore, pensate per le famiglie, i giovani e l’intera comunità. Il ringraziamento va ancora una volta agli organizzatori del Coordinamento Festival di Vicenza, composto da Jamrock, Lumen, Riviera Folk,

From Disco To Disco, Spiorock, e a tutte le associazioni che si sono messe in gioco per realizzare questa iniziativa al fianco del Comune».

La seconda edizione di Hangar Palooza si presenta come un festival per tutta la città, con attività per ogni gusto ed età, che si svolgeranno oggi e venerdì dalle 17 alle 3 di notte, il sabato e la domenica dalle 9 di mattina alle 3 di notte.

La manifestazione si svolgerà, per un totale complessivo di 12mila metri quadrati, nei due hangar e nelle zone limitrofe, tra cui anche l’aerostazione che sarà utilizzata per la prima volta. Gli eventi saranno organizzati in diverse aree: kids; mostre; sport (con prato, campo da basket, skatepark e torre da arrampicata); talk, bar e afterparty; food; main stage e second stage; mostre; mercatini e associazioni.

Da strada sant’Antonino 59 si potrà inoltre accedere al parcheggio situato nell’ex pista di atterraggio. La capienza massima è di oltre 1500 posti e il costo di 5 euro a macchina. Accanto all’ingresso saranno disponibili gratuitamente parcheggi per persone con disabilità, per le biciclette e le moto.

Al Parco della Pace sarà a disposizione una postazione per il bike-sharing di Ridemovi. È possibile inoltre arrivare in strada Sant’Antonino utilizzando le linee dell’autobus 2 e 9 e il servizio serale (maggiori informazioni: https://www.svt.vi.it/).

L’ingresso al Festival sarà ad accesso libero fino alle 15; dalle 15 alle 19 entrata a 1 euro; dalle 19 entrata a 2 euro.