A Pojana Maggiore la Giornata delle Ville Venete: un evento da non perdere tra cultura, tradizioni e divertimento

Domenica 20 ottobre 2024, Pojana Maggiore ospiterà una giornata dedicata alle Ville Venete, in un contesto straordinario come quello di Villa Pojana, un capolavoro del Palladio e un tesoro culturale della regione. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio storico-architettonico delle Ville Venete attraverso una serie di attività coinvolgenti per adulti e bambini.

Programma della giornata:

9:45-11:00

Inizio della giornata con un risveglio musicale e una lezione di yoga, tenuta da Harianna Zarantonello, Susanna Olson e Stefano Tornatore nel salone centrale della Villa. È necessaria la prenotazione al numero 349-3561245. Seguirà una colazione nel parco a cura della Pro Loco di Pojana Maggiore.

Visite guidate a Villa Pojana

Le visite, organizzate da Scatola Cultura, partiranno alle ore 11:30, 15:00 e 16:00. La prenotazione è obbligatoria entro il 18 ottobre 2024 sul sito www.scatolacultura.it.

Dalle 15 alle 18

Ludoteca per bambini

Nel parco di Villa Pojana sarà allestita una ludoteca con giochi in legno, a cura di Zugatolando. L’area sarà accessibile ai bambini sotto la stretta sorveglianza e responsabilità dei genitori.

17:00-24:00

Esposizione nel parco delle cantine vinicole e delle aziende agricole locali, con un’ampia selezione di prodotti tipici del territorio.

Dalle 18:30

Street food nel parco della Villa, dove sarà possibile gustare piatti della tradizione locale in un’atmosfera conviviale.

20:00

Serata dedicata al tango argentino, riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO, con l’associazione Tango Ritual Vicenza APS. L’esibizione si terrà nel suggestivo salone centrale di Villa Pojana.

22:00

Sfilata di abiti da tango sulla scalinata della villa, un finale elegante e affascinante per la serata.

17:00-18:30

Caccia ai misteri di Villa Pojana: un’attività interattiva per ragazzi con un laboratorio didattico, a cura di Scatola Cultura. Anche per questa attività è necessaria la prenotazione entro il 18 ottobre sul sito www.scatolacultura.it.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata, fatta eccezione per le attività programmate all’interno della villa.

Non perdere questa straordinaria opportunità di immergerti nella storia, nella cultura e nei sapori della tradizione veneta, nella meravigliosa cornice di Villa Pojana!