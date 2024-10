L’Asiago ora punta a conquistare l’Asia

Dal 2025 il Consorzio Tutela Formaggio Asiago porterà la qualità agroalimentare europea in Corea del Sud, Vietnam e Taiwan con un progetto triennale di promozione dal valore di 1.5 milioni di euro, in collaborazione con FICT, Fédération des Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur, che raggruppa oltre 300 produttori di salumi e gastronomia di alta qualità.

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago prosegue il percorso di internazionalizzazione del prodotto puntando sulla sua naturalità e capacità di offrire risposte alle nuove esigenze di un consumatore globale con un programma di azioni promozionali a lungo termine in alcuni paesi asiatici dall’alto potenziale. La qualità del formaggio Asiago, riconosciuta espressione dell’eccellenza agroalimentare europea, sarà, dal 2025, protagonista del nuovo progetto triennale co-finanziato dall’Unione Europea. L’obiettivo è promuovere nei mercati della Corea del Sud, Taiwan e Vietnam la conoscenza e il consumo della specialità veneto-trentina, in linea con i programmi promozionali comunitari che mirano ad aumentare la consapevolezza e il consumo dell’alta qualità dei prodotti europei e a far conoscere le denominazioni d’origine protetta come espressione viva della sua cultura.

“Guardare all’Asia – afferma il direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Flavio Innocenzi – vuol dire avvicinare i valori della Denominazione Asiago ad un vasto mercato potenziale di consumatori, sempre più interessati e curiosi verso il mondo dei formaggi. La ricerca di autenticità, il desiderio di cibi buoni e salutari che offrano un’esperienza gustativa unica è un driver per la crescita della nostra presenza in nuovi mercati. Questa è un’occasione per testimoniare quanto l’Asiago sia un formaggio capace di essere apprezzato anche da consumatori con culture ed esperienze molto diverse”.

Le attività previste dal progetto si concluderanno nel 2028 ed includono un ampio programma di informazione e promozione delle eccellenze gastronomiche italo-francesi valorizzando la comune origine europea e le sinergie tra le due produzioni. Saranno realizzare numerose iniziative rivolte a presentare ed introdurre il formaggio Asiago nelle principali insegne dell’Ho.Re.Ca. e del retail, oltre alla partecipazione a fiere di settore e attività di relazioni pubbliche e digital marketing.